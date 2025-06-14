Генсек ООН призвал остановить эскалацию на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном призвал к поиску мирного урегулирования сложившейся в регионе ситуации. Об этом он написал в социальной сети X.

«Израильские бомбардировки ядерных объектов Ирана. Иранские ракетные удары по Тель-Авиву. Хватит эскалации. Пора остановиться. Мир и дипломатия обязаны восторжествовать», — написал Гутерриш.

Вскоре после начала операции Израиля против Ирана в ночь на 13 июня Гутерриш также осудил «любую эскалацию военных действий на Ближнем Востоке». Кроме того, генсек ООН призвал обе стороны проявить максимальную сдержанность и «любой ценой избежать обострения конфликта».

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты и места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля. Иран провел ракетную атаку на Израиль в несколько волн, число пострадавших от атак в стране превысило 60 человек.