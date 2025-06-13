Генсек ООН призвал избежать обострения конфликта между Израилем и Ираном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ударами Израиля по ядерным объектам Ирана и призывает обе стороны к сдержанности, сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак. Его заявление опубликовано на сайте ООН.

«Генеральный секретарь осуждает любую эскалацию военных действий на Ближнем Востоке. Особую обеспокоенность вызывает проведение Израилем атак на ядерные объекты Ирана в период, когда между Ираном и США ведутся переговоры о статусе иранской ядерной программы», — говорится в заявлении.

Генсек ООН призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность и «любой ценой избежать обострения конфликта».

Гутерриш также напомнил об обязанности государств-членов ООН действовать в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее объявила о «превентивном» ударе по «ядерной программе Ирана». По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана».

В результате атаки Израиля погиб командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами. По информации IRNA и Tasnim, также погибли физики-ядерщики: экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB также сообщила о нескольких взрывах на важнейшем объекте ядерной программы в Натанзе.