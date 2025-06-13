 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля против Ирана ,  
0 

Генсек ООН призвал избежать обострения конфликта между Израилем и Ираном

Сюжет
Операция Израиля против Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ударами Израиля по ядерным объектам Ирана и призывает обе стороны к сдержанности, сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак. Его заявление опубликовано на сайте ООН.

«Генеральный секретарь осуждает любую эскалацию военных действий на Ближнем Востоке. Особую обеспокоенность вызывает проведение Израилем атак на ядерные объекты Ирана в период, когда между Ираном и США ведутся переговоры о статусе иранской ядерной программы», — говорится в заявлении.

Генсек ООН призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность и «любой ценой избежать обострения конфликта».

Гутерриш также напомнил об обязанности государств-членов ООН действовать в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

МАГАТЭ связалась с властями Ирана после удара по ядерным объектам
Политика

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее объявила о «превентивном» ударе по «ядерной программе Ирана». По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана».

В результате атаки Израиля погиб командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами. По информации IRNA и Tasnim, также погибли физики-ядерщики: экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB также сообщила о нескольких взрывах на важнейшем объекте ядерной программы в Натанзе.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Иран Израиль Иранская ядерная программа Антониу Гутерриш ООН
Антониу Гутерриш фото
Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН, политик
30 апреля 1949 года
Материалы по теме
Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю «суровым наказанием»
Политика
Иран пообещал «сильную пощечину» Израилю и США
Политика
Израиль, Иран и Ирак закрыли воздушное пространство
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Спецэфир телеканала РБК по атаке Израиля на Иран Политика, 08:07
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли пятеро детей Общество, 07:57
Последствия атаки Израиля по Ирану. Видео Политика, 07:50
Феномен дропов: что это значит и можно ли случайно нарушить закон РБК и ИВИ, 07:49
В Тегеране сообщили о гибели главы генштаба ВС Ирана при атаке Израиля Политика, 07:35
Нетаньяху заявил об «успешном первом ударе» по Ирану Политика, 07:35
Трамп заявил о готовности к защите Израиля и переговорам с Ираном Политика, 07:22
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Генсек ООН призвал избежать обострения конфликта между Израилем и Ираном Политика, 07:20
Эксперт назвал несколько версий крушения самолета в Индии Общество, 07:13
МАГАТЭ связалась с властями Ирана после удара по ядерным объектам Политика, 06:56
Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю «суровым наказанием» Политика, 06:36
В Тегеране и других городах Ирана вновь прогремели взрывы Политика, 06:18
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Иран пообещал «сильную пощечину» Израилю и США Политика, 06:00