Минобороны сообщило об уничтожении 66 дронов за ночь
Российские средства ПВО перехватили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны России в телеграм-канале.
Почти треть беспилотников (30) уничтожили над территорией Воронежской области. Еще 11 беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря, 10 — над Белгородской областью, 8 дронов сбили над территорией Ставропольского края, 6 — над Крымом и один — над Самарской областью.
Об атаках дронов на российские регионы ночью сообщали местные власти. В Ставрополье в промзоне Невинномысска упали обломки беспилотников, пострадал один человек.
В Самарской области беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие. По данным властей, повреждений и пострадавших нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал Белгород. Пострадавших в результате атаки также нет. Из-за сброса дроном взрывного устройства повреждена кровля многоквартирного дома.
В Воронежской области атака 30 беспилотников пришлась на два муниципалитета. Пострадавших и повреждений на земле нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
В ночь на 14 июня на фоне атак беспилотников временно приостанавливали прием и выпуск воздушных судов четыре российских аэропорта — Саратов, Тамбов, Самара и Ульяновск. Ограничения были сняты к утру.
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