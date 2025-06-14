В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В российских аэропортах периодически приостанавливают прием и выпуск воздушных судов на фоне атак беспилотников.

В ночь на 13 июня в аэропортах Саратова и Тамбова также приостановили полеты воздушных судов, ограничения позже сняли. Тогда Минобороны сообщило об уничтожении 125 дронов над российскими регионами, в том числе 11 беспилотников — над территорией Саратовской области.



В аэропорту Самары ограничения в последний раз вводили 10 июня, а в аэропорту Ульяновска — 24 апреля.