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Военная операция на Украине ,  
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В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В российских аэропортах периодически приостанавливают прием и выпуск воздушных судов на фоне атак беспилотников.

Число прекративших полеты за ночь аэропортов выросло до четырех
Политика

В ночь на 13 июня в аэропортах Саратова и Тамбова также приостановили полеты воздушных судов, ограничения позже сняли. Тогда Минобороны сообщило об уничтожении 125 дронов над российскими регионами, в том числе 11 беспилотников — над территорией Саратовской области.

В аэропорту Самары ограничения в последний раз вводили 10 июня, а в аэропорту Ульяновска — 24 апреля.

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Полина Минаева
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