В Ставрополье человек пострадал при падении обломков дронов
В промзоне Невинномысска упали обломки беспилотников, пострадал один человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале.
По дронам отработали российские средства ПВО.
На месте падения обломков работают оперативные службы. Пострадавшему оказывают необходимую медпомощь.
В Самарской области беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие. По данным властей, повреждений и пострадавших нет.
Также в ночь на 14 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал Белгород. Пострадавших в результате атаки также нет. Из-за сброса дроном взрывного устройства повреждена кровля многоквартирного дома.
Читайте РБК в Telegram.
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов