В Ставрополье человек пострадал при падении обломков дронов

В промзоне Невинномысска упали обломки беспилотников, пострадал один человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале.

По дронам отработали российские средства ПВО.

На месте падения обломков работают оперативные службы. Пострадавшему оказывают необходимую медпомощь.

В Самарской области беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие. По данным властей, повреждений и пострадавших нет.

Также в ночь на 14 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал Белгород. Пострадавших в результате атаки также нет. Из-за сброса дроном взрывного устройства повреждена кровля многоквартирного дома.