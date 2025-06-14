Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за Израиля, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

По словам постпреда, действия Израиля «подталкивают регион к масштабной ядерной катастрофе» и ставят его на грань большой войны.

«Тревогу вызывают возможные радиологические последствия поражения ядерных объектов», — подчеркнул он.

На заседании Совбеза глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об уничтожении части завода в Натанзе, где Иран обогащал уран.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных.

Корпус стражей Исламской революции вечером того же дня заявил, что против Израиля начинается ответная операция «Истинное обещание-3», и пообещал удары по «десяткам военных целей и авиабаз» Израиля.

Иран провел ракетную атаку на Израиль как минимум в две волны. По оценке Израиля, в обоих залпах было менее 100 ракет. Попадания зафиксированы в Тель-Авиве, пострадали порядка 50 человек.