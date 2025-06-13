Премьер Нетаньяху: операцию против Ирана разрабатывали с ноября 2024 года

Нетаньяху раскрыл, как долго готовилась операция против Ирана

Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Израиль принял решение о проведении ударов по объектам ядерной программы Ирана еще в ноябре 2024 года и планировал атаку на апрель 2025-го, рассказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении, передает Ynet.

«На самом деле это не было запланировано «сейчас». Эта директива была направлена высшему руководству службы безопасности более шести месяцев назад — в ноябре 2024 года. Я приказал ликвидировать ядерную программу Ирана», - сказал он.

По словам политика, приказ был отдан вскоре после убийства лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Он был ликвидирован в конце сентября прошлого года. Но «по разным причинам» запланированную атаку пришлось отложить, добавил премьер.

Он назвал очевидным, что после ослабления поддерживаемых Ираном прокси Тегеран ускорит создание ядерной бомбы. Израиль фиксировал шаги Ирана, которые выходили за рамки просто обогащения урана. Кроме того, после прошлогодних ударов Израиля (в апреле и октябре) Тегеран начал программу по производству 300 баллистических ракет в месяц, отметил Нетаньяху.

Фото: osc_london / X Фото: osc_london / X Фото: osc_london / X

The New York Times (NYT) сообщала со ссылкой на источники, что Израиль готовил операцию годами, собирая разведданные о ядерных объектах страны, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиках.

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