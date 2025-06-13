 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля против Ирана ,  
0 

Нетаньяху раскрыл, как долго готовилась операция против Ирана

Премьер Нетаньяху: операцию против Ирана разрабатывали с ноября 2024 года
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Израиль принял решение о проведении ударов по объектам ядерной программы Ирана еще в ноябре 2024 года и планировал атаку на апрель 2025-го, рассказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении, передает Ynet.

«На самом деле это не было запланировано «сейчас». Эта директива была направлена высшему руководству службы безопасности более шести месяцев назад — в ноябре 2024 года. Я приказал ликвидировать ядерную программу Ирана», - сказал он.

По словам политика, приказ был отдан вскоре после убийства лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Он был ликвидирован в конце сентября прошлого года. Но «по разным причинам» запланированную атаку пришлось отложить, добавил премьер.

Он назвал очевидным, что после ослабления поддерживаемых Ираном прокси Тегеран ускорит создание ядерной бомбы. Израиль фиксировал шаги Ирана, которые выходили за рамки просто обогащения урана. Кроме того, после прошлогодних ударов Израиля (в апреле и октябре) Тегеран начал программу по производству 300 баллистических ракет в месяц, отметил Нетаньяху.

Фото: osc_london / X
Фото: osc_london / X
Фото: osc_london / X
Фото: osc_london / X
Фото: osc_london / X
Фото: osc_london / X
Фото: osc_london / X
Фото: osc_london / X
Фото: osc_london / X

The New York Times (NYT) сообщала со ссылкой на источники, что Израиль готовил операцию годами, собирая разведданные о ядерных объектах страны, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиках. 

Материал дополняется.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Биньямин Нетаньяху Израиль Иран
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Трамп увидел возможность серьезного разговора после ударов по Ирану Политика, 20:29
Путин поговорил с Пезешкианом и Нетаньяху и предложил посредничество Политика, 20:15
NYT узнала о гибели преемника Сулеймани при ударе Израиля Политика, 20:03
Блиев первым из российских дзюдоистов завоевал медаль на ЧМ в Будапеште Спорт, 19:55
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Шнайдер вышла в третий в сезоне финал турнира WTA в парном разряде Спорт, 19:48
Нетаньяху раскрыл, как долго готовилась операция против Ирана Политика, 19:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Семеро пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье Общество, 19:40
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Умер актер Михаил Янко, игравший Остапа Бендера Общество, 19:17
Две российские теннисистки сыграют в парном финале турнира в Нидерландах Спорт, 19:13
Эстония покинет конвенцию о запрете противопехотных мин Политика, 19:06
В Иране сообщили об атаке Израиля на подземный ядерный объект Политика, 18:49
Fox News узнал, как Израиль обманом собрал иранских командиров для удара Политика, 18:24