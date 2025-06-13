Трамп созвал заседание кабинета министров для обсуждения удара Израиля
Президент США Дональд Трамп созывает заседание кабинета министров для обсуждения удара Израиля по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Газета Times of Israel пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает совещание кабинета безопасности после начала атаки на Иран.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о введении чрезвычайного положения в связи с превентивным ударом Израиля по Ирану и возможным ответом со стороны Ирана.
Два американских чиновника заявили Reuters, что США не участвуют в израильской атаке.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника писала, что Израиль готов нанести удар по Ирану в воскресенье, 15 июня, если Тегеран не согласится на ядерную сделку с США.
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