The New Indian Express: 317 человек погибли при крушении Boeing в Индии

The New Indian Express узнала о более чем 315 жертвах катастрофы в Индии

Фото: Adnan Abidi / Reuters

На месте крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner в Индии, который врезался в жилую застройку, нашли 75 тел погибших вне лайнера, сообщает The New Indian Express со ссылкой на местную полицию.

Газета пишет, что суммарное число погибших в катастрофе составляет 317 человек: это 242 умерших в самолете и 75 — на земле. Лайнер врезался в общежитие для студентов-медиков.

После авиакатастрофы был найден один выживший пассажир — 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш. По его словам, через 30 секунд после взлета он услышал «громкий шум», а потом «самолет разбился».

Катастрофа с самолетом Air India рядом с аэропортом Ахмадабада стала первой крупной аварией Boeing 787-8 Dreamliner, отмечают Reuters и NDTV. Самолеты этой модели выполняют полеты с 2011 года. Разбившийся лайнер передали Air India в январе 2014 года.

Катастрофа произошла после взлета самолета, он следовал в Лондон.

Президент Владимир Путин, как и многие другие мировые лидеры, выразил соболезнования индийской коллеге Драупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди после крушения.