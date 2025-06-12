На пляже в Турции обнаружили дрон-камикадзе
Дрон самолетного типа прибило к берегу на пляже Узункум в районе Шиле провинции Стамбул, сообщает газета Milliyet.
Как пишет издание, объект похож на дрон-камикадзе украинского производства, он нес взрывное устройство. Морской спецназ Турции доставил его в безопасную зону для обследования.
По информации Milliyet, инцидент произошел днем 11 июня. Находящиеся на пляже увидели на берегу моря объект, похожий на дрон. Экстренные службы прибыли на место происшествия после того, как граждане сообщили об обнаружении аппарата Командованию береговой охраны.
Зона вокруг дрона была оцеплена. Отмечается, что механизм внизу объекта напоминал взрывчатку.
В июне 2024 года в Турции в городе Эрегли была обнаружена украинская морская мина. Чтобы ее обезвредить, местные власти на 18 часов перекрыли несколько пляжей.
В декабре того же года боевую морскую мину заметили у берегов Стамбула в районе маяка Агва.
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