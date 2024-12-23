У берегов Стамбула обнаружили морскую мину

В Турции у берегов Стамбула в районе маяка Агва люди заметили боевую морскую мину, они вызвали саперов, чтобы ее обезвредили, сообщило издание Haber Turk.

На кадрах очевидцев видно, как волны подкидывают мину вблизи берега. Прибывшие специалисты подтвердили, что это настоящая морская мина.

Посещение пляжа и прилегающей к маяку территории пока взяли на особый контроль. Обезвредить мину попытаются утром 23 декабря.

29 июня мину нашли в 60 м от побережья в городе Эрегли. Пляжи закрывали примерно на 20 часов, на время разминирования.

Летом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев преднамеренно минирует акваторию Черного моря, что представляет угрозу для других стран региона из-за дрейфа мин.