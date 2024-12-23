 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

У берегов Стамбула обнаружили морскую мину

В Турции у берегов Стамбула в районе маяка Агва люди заметили боевую морскую мину, они вызвали саперов, чтобы ее обезвредили, сообщило издание Haber Turk.

На кадрах очевидцев видно, как волны подкидывают мину вблизи берега. Прибывшие специалисты подтвердили, что это настоящая морская мина.

Посещение пляжа и прилегающей к маяку территории пока взяли на особый контроль. Обезвредить мину попытаются утром 23 декабря.

Турецкие военные обезвредили плавучую мину у побережья Черного моря
Политика
Фото:Yoruk Isik / Reuters

29 июня мину нашли в 60 м от побережья в городе Эрегли. Пляжи закрывали примерно на 20 часов, на время разминирования.

Летом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев преднамеренно минирует акваторию Черного моря, что представляет угрозу для других стран региона из-за дрейфа мин.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Турция Стамбул мина
Материалы по теме
Минобороны Турции нейтрализовало мину в Черном море у границы с Болгарией
Политика
В Турции создали первую «умную» подводную мину большого радиуса действия
Технологии и медиа
Турция, Болгария и Румыния вместе будут уничтожать мины в Черном море
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
В Северной Ирландии самолет совершил жесткую посадкуОбщество, 04:33
«Страна» рассказала о начале «такси-мобилизации» на УкраинеПолитика, 04:08
Президент Панамы исключил передачу Панамского канала СШАПолитика, 03:58
Вице-премьер назвал целью визита Фицо в Москву «газ по нормальным ценам»Политика, 03:33
В Пулково задержали ряд рейсов из-за ложного сообщения о минированииОбщество, 02:55
У берегов Стамбула обнаружили морскую минуОбщество, 02:33
Маск раскритиковал траты США на оборону ЕвропыПолитика, 02:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кандидат АдГ возглавила рейтинг среди претендентов на пост канцлера ФРГПолитика, 01:46
Орбан сравнил разговоры о мире в Европе с вызовом дьяволаПолитика, 01:38
Сильный шторм помешал уборке пляжа от мазута в АнапеОбщество, 01:12
Фицо объяснил встречу с Путиным реакцией на слова Зеленского про транзитПолитика, 00:32
Водитель в Петербурге сбил шесть человек у перехода и скрылсяОбщество, 00:15
Мужчину задержали за попытку поджога у отдела МВД в Тульской областиОбщество, 00:11
Трамп решил утвердить в США только два полаПолитика, 00:01