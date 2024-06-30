Около пляжа в Турции обезвредили украинскую мину
У берегов Турции была обнаружена украинская морская мина. Чтобы ее обезвредить, местные власти на 18 часов перекрыли несколько пляжей. Об этом сообщает газета Milliyet.
Мина была найдена 29 июня в 60 м от побережья в городе Эрегли провинции Зонгулдак на севере Турции. Прибывшие на место специалисты подорвали мину.
Накануне вход на пляжи был закрыт с 20:00, их открыли сегодня в 14:00.
26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев преднамеренно минирует акваторию Черного моря, что несет угрозу для других государств в регионе из-за дрейфа мин.
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