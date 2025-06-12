 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский сообщил о возвращении тяжелораненых украинских солдат из плена

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Фото: пресс-служба Президента Украины
Фото: пресс-служба Президента Украины

Тяжелораненые бойцы ВСУ вернулись на родину в ходе обмена пленными, который Киев провел с Москвой 12 июня, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По словам главы государства, вернувшиеся нуждаются в лечении, им окажут необходимую медицинскую помощь.

Минобороны показало видео с вернувшимися из плена военными
Политика

Украинский президент подчеркнул, что Киев будет работать над возвращением остальных военных, находящихся в плену.

Минобороны России сообщило о возвращении группы российских военных из плена. Их число ведомство не уточнило. «Срочные санитарные» обмены тяжелоранеными пленными с линии фронта начиная с 12 июня анонсировал накануне помощник президента России Владимир Мединский. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин отметил, что Россия намерена передать 6 тыс. тел украинских военных и провести обмены пленных из категорий раненых и тяжелобольных и лиц моложе 25 лет.

Первые этапы этих обменов прошли 9–10 июня. В понедельник, 9 июня, России передали группу военнопленных в возрасте до 25 лет, взамен Украина тоже получила группу пленных. Во вторник прошел второй этап, какую именно категорию пленных обменяли, не называлось. 11 июня Россия передала украинской стороне 1212 тел солдат ВСУ, а ей отдали тела 27 погибших. Обмены проводятся согласно договоренностям Москвы и Киева, достигнутым в Стамбуле на переговорах 2 июня.

Российская сторона может проводить обмены военнопленными «в ежедневном режиме», однако Киев к этому не готов, заявило российское военное ведомство.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Владимир Зеленский ВСУ обмен пленными Россия Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военными
Политика
Россия и Украина провели новый обмен пленными по стамбульскому соглашению
Политика
В Кремле заявили об отговорках Киева по обмену пленными и телами погибших
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Первая катастрофа самолета Boeing 787 Dreamliner. Фотогалерея Общество, 19:48 
Самолет с вернувшимися из плена российскими военными сел в Подмосковье Общество, 19:44
Зеленский сообщил о возвращении тяжелораненых украинских солдат из плена Политика, 19:39
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
В Кремле оценили поздравление Рубио с Днем России Политика, 19:28
Кадыров назвал Чечню первым победившим международный терроризм регионом Политика, 19:17
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Китай начнет массово производить самые большие самолеты-амфибии в мире Политика, 19:10
WSJ назвала майские территориальные приобретения России почти рекордными Политика, 19:01
Писториус отверг рассмотрение поставок ракет Taurus Украине Политика, 18:53
Трамвай загорелся на Суворовской площади в Петербурге. Видео Общество, 18:49
Гончаренко уволили из «Пари НН» Спорт, 18:41
Российский чемпион Олимпиады по борьбе потерял две медали ЧМ за допинг Спорт, 18:36
Более 290 человек погибли при крушении Boeing в Индии Общество, 18:27