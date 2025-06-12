Зеленский сообщил о возвращении тяжелораненых украинских солдат из плена

Фото: пресс-служба Президента Украины

Тяжелораненые бойцы ВСУ вернулись на родину в ходе обмена пленными, который Киев провел с Москвой 12 июня, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По словам главы государства, вернувшиеся нуждаются в лечении, им окажут необходимую медицинскую помощь.

Украинский президент подчеркнул, что Киев будет работать над возвращением остальных военных, находящихся в плену.

Минобороны России сообщило о возвращении группы российских военных из плена. Их число ведомство не уточнило. «Срочные санитарные» обмены тяжелоранеными пленными с линии фронта начиная с 12 июня анонсировал накануне помощник президента России Владимир Мединский. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин отметил, что Россия намерена передать 6 тыс. тел украинских военных и провести обмены пленных из категорий раненых и тяжелобольных и лиц моложе 25 лет.

Первые этапы этих обменов прошли 9–10 июня. В понедельник, 9 июня, России передали группу военнопленных в возрасте до 25 лет, взамен Украина тоже получила группу пленных. Во вторник прошел второй этап, какую именно категорию пленных обменяли, не называлось. 11 июня Россия передала украинской стороне 1212 тел солдат ВСУ, а ей отдали тела 27 погибших. Обмены проводятся согласно договоренностям Москвы и Киева, достигнутым в Стамбуле на переговорах 2 июня.

Российская сторона может проводить обмены военнопленными «в ежедневном режиме», однако Киев к этому не готов, заявило российское военное ведомство.