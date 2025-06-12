Минобороны показало видео с вернувшимися из плена военными

Министерство обороны России обнародовало видеокадры с российскими военными, которые вернулись домой из украинского плена. 12 июня стороны передали друг другу по группе военных, их число не уточняется.

Накануне помощник президента России Владимир Мединский анонсировал «срочные санитарные» обмены тяжелоранеными пленными с линии фронта начиная с 12 июня.