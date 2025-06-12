Минобороны России заявило о неготовности Киева к ежедневным обменам
Российская сторона готова проводить обмены военнопленным в ежедневном режиме, однако Киев к этому не готов, заявило Минобороны России.
«К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова», — говорится в сообщении российского ведомства. Речь идет об обменах по графику, согласованному на переговорах в Стамбуле 2 июня.
Ранее Минобороны сообщило, что 12 июня Россия и Украина провели обмен военнопленными. Число вернувшихся на родину не раскрыла ни одна из сторон.
Обмены между Киевом и Москвой идут с понедельника, 9 июня. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин отмечал, что Россия намерена передать 6 тыс. тел украинских военных и провести обмены раненых и тяжелобольных пленных и лиц моложе 25 лет. Глава переговорной группы и помощник президента Владимир Мединский говорил, что с 12 июня начнутся «срочные санитарные» обмены тяжелоранеными пленными с линии фронта.
9 июня России вернула военнопленных в возрасте до 25 лет, взамен Украина тоже получила группу пленных. На следующий день прошел второй этап обменов, какую именно категорию пленных обменяли, не уточнялось. Также стороны не называли число возвращенных. 11 июня Москва передала Киеву 1212 тел солдат ВСУ и вернула тела 27 погибших с российской стороны.
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