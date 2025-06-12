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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о возвращении группы российских военных из плена

Сюжет
Военная операция на Украине

Украина передала России группу российских военных, взамен ей передали группу военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны.

«Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации», — отметили в ведомстве.

Накануне помощник президента Владимир Мединский анонсировал «срочные санитарные» обмены тяжелоранеными пленными с линии фронта, начиная с 12 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в страну вернулась группа военных, которые нуждаются в лечении. Их число он не уточнил.

Мединский объявил о старте срочных обменов тяжелоранеными с Украиной
Политика
Владимир Мединский

Россия 11 июня передала украинской стороне 1212 тел солдат ВСУ, а сама вернула тела 27 погибших. Этот и нынешний обмен были проведены согласно договоренностям Москвы и Киева, достигнутым в Стамбуле на переговорах 2 июня.

Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин отмечал, что Россия намерена передать 6 тыс. тел украинских военных и провести обмены пленных из категорий раненых и тяжелобольных и лиц моложе 25 лет.

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