Минобороны сообщило о возвращении группы российских военных из плена
Украина передала России группу российских военных, взамен ей передали группу военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны.
«Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации», — отметили в ведомстве.
Накануне помощник президента Владимир Мединский анонсировал «срочные санитарные» обмены тяжелоранеными пленными с линии фронта, начиная с 12 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в страну вернулась группа военных, которые нуждаются в лечении. Их число он не уточнил.
Россия 11 июня передала украинской стороне 1212 тел солдат ВСУ, а сама вернула тела 27 погибших. Этот и нынешний обмен были проведены согласно договоренностям Москвы и Киева, достигнутым в Стамбуле на переговорах 2 июня.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин отмечал, что Россия намерена передать 6 тыс. тел украинских военных и провести обмены пленных из категорий раненых и тяжелобольных и лиц моложе 25 лет.
Материал дополняется
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов