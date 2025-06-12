Келлог заявил о намерении США вернуть Россию в «Лигу порядочных наций»

Кит Келлог (Фото: Yves Herman / Reuters)

США хотят прийти в украинском конфликте к всеобъемлющему прекращению огня и вернуть Россию в сообщество порядочных стран, заявил спецпредставитель президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Затем [мы хотим] попытаться вернуть Россию в то, что я бы назвал «Лигой порядочных наций», чтобы все работали вместе, чтобы был определенный баланс», — заявил он.

По словам Келлога, США намерены добиваться «прекращения огня на месте»: это значит, что территории, на которых стороны «физически» находятся, которые они контролируют, остаются за ними, «это приемлемо».

Еще один пункт американских планов — возвращение пленных.

В целом США хотели бы долгосрочного мира не только для Украины, но и для Европы. «Мы не хотим, чтобы эта война возобновилась через три, четыре или пять лет», — подчеркнул он.

На прямых переговорах в Стамбуле 2 июня стороны обменялись меморандумами с информацией об условиях прекращения огня. В своем документе Украина предлагала признать линию боевого соприкосновения «отправной точкой для переговоров». Президент страны Владимир Зеленский говорил, что территориальные вопросы будет решать только с Владимиром Путиным.

В своем меморандуме Россия подчеркивала, что украинские силы должны выйти с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (вошли в состав России в административных границах).

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