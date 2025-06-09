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Лавров вспомнил, что Байден не хотел «подрыва монолитности» России

Лавров вспомнил о призыве Байдена не допустить подрыва монолитности России
Байден в 2021 году заявил Путину, что Россия развивалась не так, как США, а по иному пути, и призывал уважать его историю, вспомнил Лавров. Этот Байден и тот, о котором говорил Лула да Силва — разные люди, отметил министр
Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Denis Balibouse / EPA / TACC)

Бывший американский лидер Джо Байден на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в 2021 году в Женеве говорил ему, что США не хотели бы допустить «подрыва монолитности» России, заявил глава МИДа Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

По словам Лаврова, в начале саммита, когда была встреча в узком составе, Байден сказал, что у США и России своя история, которую необходимо уважать. США формировались как плавильный котел, куда «погружались» все мигранты, а Российская империя развивалась другим путем.

«Ваша империя, — он продолжал, — развивалась иначе, присоединяла к себе территории, где века, а то и дольше, жили оседлые народы, и вы не опускали их ни в какие плавильные котлы, оставляли с уважением все их традиции, чтили их историю, культуру, религию. <...> И поэтому, продолжал президент Байден в июне 2021 года, это совершенно другое государственное образование, цивилизационное в самых разных смыслах этого слова. И мы, — сказал он президенту Путину, — не хотим, чтобы кто-то эту монолитность, это единство подорвал», — процитировал Лавров Байдена.

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Глава МИДа отметил, что «почти близко к тексту» пересказал слова бывшего американского президента.

Лавров также вспомнил недавнее заявление президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулы да Силвы, по утверждению которого, Байден считал, что «Россию надо уничтожить». Как отметил министр, Байден, который говорил с Путиным и Байден, с которым встречался Лула — «это два разных человека». «Тогда его главная забота была, чтобы Россия не потеряла способность контролировать свою военную мощь. А здесь главное было просто Россию уничтожить, насколько можно понять президента Лулу», — указал Лавров.

Встреча Путина и Байдена в Женеве состоялась 16 июня 2021 года, на фоне продолжающихся сообщений о наращивании российских войск на границе с Украиной. За несколько дней до саммита Путин заявил, что отношения двух стран «опустились до низшей точки за последние годы», Байден согласился. Тон самих переговоров был позитивным, на встрече не ощущалась враждебность, отмечали лидеры.

После начала полномасштабного конфликта России и Украины Байден не раз выступал с критикой в адрес Путина, при нем США были крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву. Преемник Байдена Дональд Трамп обвинил бывшего президента в эскалации и выразил мнение, что к ней привело обещание предоставить Киеву гарантии вступления в НАТО. Трамп также называл конфликт России и Украины «войной Джо Байдена», а не своей. Байден в свою очередь заявил, что попытки Трампа побудить Украину согласиться с переходом части территорий под контроль России являются формой «современного умиротворения».

В конце 2024 года Путин, вспоминая о женевской встрече, говорил, что в 2021 году Байден предлагал отложить принятие Украины в НАТО. Россия выступает против членства Киева в альянсе.

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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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Джо Байден
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