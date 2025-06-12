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Политика ,  
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Кадыров назвал Чечню первым победившим международный терроризм регионом

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Чечня стала первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем России, опубликованном в телеграм-канале.

По словам Кадырова, Чечня сегодня является надежной опорой России. «Мы гордимся тем, что стали первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм и внесшим колоссальный вклад в сохранение единства нашей Родины», — написал глава региона.

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Россиянам Кадыров пожелал «мира, благополучия, силы духа и уверенности в завтрашнем дне». По его словам, «только вместе мы сможем добиться новых успехов», которыми будут гордиться будущие поколения.

Вторая чеченская война сопровождалась многочисленными террористическими актами, совершенными повстанческими группировками. Одним из известных инцидентов стал теракт на Дубровке в октябре 2002 года, когда чеченские боевики захватили переполненный театр, что привело к противостоянию с российскими войсками. В 2004 году боевики во главе с чеченским боевиком Шамилем Басаевым захватили школу в Беслане в Северной Осетии.

В 2021 году Кадыров говорил, что «список террористов, действующих в регионе, пуст». Об этом он объявил после ликвидации боевиков у окраины Катар-Юрта.

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Полина Минаева
Рамзан Кадыров Чечня терроризм День России
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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