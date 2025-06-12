Крупнейший провайдер Красноярска сообщил о DDoS-атаке
Крупнейший провайдер в Красноярске «Орион телеком» сообщил о мощной DDoS-атаке в ночь на 12 июня.
В компании пояснили, что хакеры перегрузили системы большим числом запросов и нарушили работу сервисов.
«Из-за перегрузки временно недоступны ключевые сервисы, в том числе интернет-доступ. DDoS-атаки — это длительное и непрерывное воздействие, требующее комплексных мер защиты», — говорится в сообщении.
Технические специалисты провайдера работают круглосуточно для отражения атаки, отметил оператор. В частности, компания мониторит трафик атаки, применяет меры для киберзащиты и пошагово восстанавливает работу сети.
О проблемах провайдер оповестил около 3:43 мск. Позднее компания объявила, что в течение часа восстановит первые 20 каналов аналогового цифрового кабельного телевидения. Полностью восстановить работу оператор намерен до конца дня.
В начале июня в РЖД сообщили о DDoS-атаке. Перевозчик отметил, что из-за проблемы с сетями пассажирам следует покупать билеты на вокзалах и станциях. Через два часа компания возобновила работу.
В апреле сайт и мобильное приложение РЖД подвергались DDoS-атаке. Доступ к ресурсам компании восстановили через более чем три часа. За день до этого, 31 марта, атаке подвергся сайт Московского метрополитена: пользователям отображался баннер «Украинской железной дороги» («Укрзализныця»).
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