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Общество ,  
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Крупнейший провайдер Красноярска сообщил о DDoS-атаке

В компании пояснили, что злоумышленники перегрузили системы большим числом запросов и нарушили работу сервисов. Восстановить работу оператор пообещал к концу дня

Крупнейший провайдер в Красноярске «Орион телеком» сообщил о мощной DDoS-атаке в ночь на 12 июня.

В компании пояснили, что хакеры перегрузили системы большим числом запросов и нарушили работу сервисов.

«Из-за перегрузки временно недоступны ключевые сервисы, в том числе интернет-доступ. DDoS-атаки — это длительное и непрерывное воздействие, требующее комплексных мер защиты», — говорится в сообщении.

Технические специалисты провайдера работают круглосуточно для отражения атаки, отметил оператор. В частности, компания мониторит трафик атаки, применяет меры для киберзащиты и пошагово восстанавливает работу сети.

О проблемах провайдер оповестил около 3:43 мск. Позднее компания объявила, что в течение часа восстановит первые 20 каналов аналогового цифрового кабельного телевидения. Полностью восстановить работу оператор намерен до конца дня.

РЖД возобновили продажу билетов на сайте и в приложении после DDoS-атаки
Технологии и медиа
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

В начале июня в РЖД сообщили о DDoS-атаке. Перевозчик отметил, что из-за проблемы с сетями пассажирам следует покупать билеты на вокзалах и станциях. Через два часа компания возобновила работу.

В апреле сайт и мобильное приложение РЖД подвергались DDoS-атаке. Доступ к ресурсам компании восстановили через более чем три часа. За день до этого, 31 марта, атаке подвергся сайт Московского метрополитена: пользователям отображался баннер «Украинской железной дороги» («Укрзализныця»).

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Дарья Беспалько
Красноярск DDos-атаки провайдер Интернет
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