Посол России рассказал об обещании Трампу
Новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев пообещал президенту США Дональду Трампу вернуть отношения двух стран «к нормальности и здравому смыслу», пишут ТАСС и «Коммерсантъ».
Трамп встретился с Дарчиевым для приема верительных грамот, после чего новый посол официально вступил в должность. По словам дипломата, американский президент нашел «окошко», чтобы познакомиться с ним лично.
Дарчиев отметил, что для него поговорить с Трампом было «большой честью».
«Я и посольство под моим руководством сделают все, чтобы восстановить российско-американские отношения, вернув их к нормальности и здравому смыслу», — цитирует ТАСС дипломата.
Для Москвы и Вашингтона открылось «окно возможностей» для восстановления отношений, уверен Дарчиев. По его словам, две страны «обречены как великие державы на неконфронтационное мирное сосуществование».
России и США необходимо принимать совместные решения для «острых международных проблем и кризисных ситуаций», добавил посол.
Ранее Дарчиев заявил, что США и Россия запустили достаточно прагматичный разговор. Нынешнее состояние двусторонних отношений он охарактеризовал словами «дорогу осилит идущий».
Контакты между Россией и США активизировались после возвращения Трампа в Белый дом. В конце февраля делегации сторон провели в Эр-Рияде первые за три года полноценные переговоры. После этого Россия и США провели еще несколько раундов встреч.
По словам Дарчиева, следующие переговоры между странами по дипломатическим «раздражителям» в ближайшее время пройдут в Москве.
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