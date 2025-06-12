Посол России охарактеризовал диалог с США фразой «дорогу осилит идущий»

США и Россия запустили достаточно прагматичный разговор, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает ТАСС.

По словам главы дипмиссии, при экс-президенте США Джо Байдене Россия вела монологи, а никакого разговора в принципе не происходило. Однако теперь Москва и Вашингтон обратились «к достаточно прагматичному разговору, разговору непростому». «Дорогу осилит идущий», — сказал дипломат.

В американской столице прошла церемония, на которой президент США Дональд Трамп принял верительных грамоты у Дарчиева. Перед вручением дипломат заявил, что Россия стремится работать вместе с США, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Дарчиев также подчеркнул, что видит во взаимоотношениях двух стран «окно возможностей».