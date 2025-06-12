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Переговоры России и США ,  
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Посол России охарактеризовал диалог с США фразой «дорогу осилит идущий»

Посол России Дарчиев описал диалог с США фразой дорогу осилит идущий
Сюжет
Переговоры России и США

США и Россия запустили достаточно прагматичный разговор, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает ТАСС.

По словам главы дипмиссии, при экс-президенте США Джо Байдене Россия вела монологи, а никакого разговора в принципе не происходило. Однако теперь Москва и Вашингтон обратились «к достаточно прагматичному разговору, разговору непростому». «Дорогу осилит идущий», — сказал дипломат.

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Александр Дарчиев

В американской столице прошла церемония, на которой президент США Дональд Трамп принял верительных грамоты у Дарчиева. Перед вручением дипломат заявил, что Россия стремится работать вместе с США, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Дарчиев также подчеркнул, что видит во взаимоотношениях двух стран «окно возможностей».

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Софья Полковникова
Александр Дарчиев посол России в США
Александр Дарчиев фото
Александр Дарчиев
дипломат, посол России в США
14 мая 1960 года
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