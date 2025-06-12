Генералу ВСУ смягчили меру пресечения по делу об обороне Харьковщины
Суд в Киеве изменил меру пресечения экс-командиру оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Харьков» бригадному генералу Юрию Галушкину, отправив его под домашний арест вместо СИЗО, сообщает «Суспільне» со ссылкой на адвоката Галушкина Дмитрия Кругового.
Галушкин обвиняется в халатном отношении к военной службе и ненадлежащем руководстве во время боев на севере Харьковской области в 2024 году. По делу проходят еще двое человек — генерал-лейтенант Артур Горбенко и Илья Лапин.
В январе 2025 года Галушкина выпустили из СИЗО под залог, однако позже в том же месяце вновь посадили под стражу, сообщала «Страна.ua». Второй арест был связан с тем, что следователи выявили «новые факты». В частности, Галушкину предъявили то, что тот неверно оценил обстановку на поле боя и своими действиями поспособствовал самовольному уходу бойцов 125-й бригады территориальной обороны. В апреле суд продлил Галушкину арест до 20 июня.
В мае прошлого года командующего группировкой войск «Харьков» бригадного генерала Галушкина сняли с должности спустя месяц после назначения на фоне продвижения армии России. Тогда на его место назначили Михаила Драпатого.
В январе были задержаны трое бывших командиров, ответственных за провал обороны ВСУ в Харьковской области весной 2024 года. Речь шла о командирах оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го батальона этого соединения. УНИАН и другие украинские СМИ сообщали, что это Юрий Галушкин, Артур Горбенко и Илья Лапин.
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