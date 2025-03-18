На Украине завели дело на бригадного генерала ВСУ из-за гибели бойцов
Государственное бюро расследований (ГБР) завело дело на бригадного генерала ВСУ, в подчинении которого находился 23-й отдельный стрелковый батальон, оно связано с гибелью бойцов батальона на лиманском и харьковском направлениях. Об этом в подкасте «Суспільне» рассказал экс-прокурор по делам Майдана, военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады Сергей Горбатюк. Имя генерала он не называет.
23-й батальон понес значительные потери при удержании позиций на этих направлениях в 2023–2024 годах. В октябре прошлого года, будучи тогда заместителем командира 23-го батальона, Горбатюк обратился в ГБР из-за действий бригадного генерала. Он утверждал, что с марта 2023 года по сентябрь 2024-го в батальоне, участвовавшем тогда в боях на лиманском направлении, не проводилась ротация и это привело к измождению военнослужащих, потерям и в конечном итоге небоеспособности. По его словам, это батальон добровольцев, которые ушли на фронт в феврале 2022 года. «И фактически на сегодняшний день этот батальон приведен в состояние небоеспособности. Я не мог это стерпеть. Соответственно, я отреагировал», — рассказал Горбатюк.
По его словам, военные написали письмо, в котором попросили о доукомплектовании, но вместо ответа получили приказ на перемещение в Харьковскую область и «проведение штурмовых действий», в итоге бездействие бригадного генерала «привело и к гибели, и к большому количеству ранений, и к самовольному оставлению части».
Дело расследуется по статье о халатном отношении военного должностного лица к службе в условиях военного положения (п. 4 ст. 25 УК Украины). За это предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
В сентябре прошлого года 89 бойцов 23-го батальона подписали открытое письмо, в котором призвали командира уйти в отставку. Среди причин они назвали, в частности, то, что тот ни разу не был на позициях и игнорировал рапорты.
В январе были задержаны трое бывших командиров, ответственных за провал обороны ВСУ в Харьковской области в мае 2024 года. Речь шла о бригадном генерале, который был командующим оперативно-тактической группировкой «Харьков», генерал-лейтенанте, командовавшем 125-й отдельной бригадой территориальной обороны, и полковнике, возглавлявшем 415-й батальон этого соединения. УНИАН и другие украинские СМИ сообщали, что это Юрий Галушкин, Артур Горбенко и Илья Лапин.
О наступлении российских войск на харьковском направлении в мае 2024 года заявлял украинский президент Владимир Зеленский. Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что линия обороны не прорвана, но предупреждал о тяжелых боях. Минобороны России тогда же отчиталось об улучшении положения российских войск и взятии под контроль ряда населенных пунктов в Харьковской области. Российский президент Владимир Путин связывал наступление с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода, и заявлял, что планов взять Харьков нет.
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