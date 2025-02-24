Российские военные взяли под контроль Тополи в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Село Тополи находится около границы России и Украины. Согласно данным переписи, в нем в 2001 году жил 261 человек.
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