Бессент заявил, что США летом может ждать дефолт по госдолгу

Скотт Бессент (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по своему госдолгу уже во второй половине лета, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Его слова передает Bloomberg.

На слушаниях в комитете по доходам и расходам палаты представителей его спросили, когда у США закончатся деньги для оплаты счетов по госдолгу, превышающему $36,9 трлн.

«В середине или конце лета», — ответил министр.

При этом он подчеркнул, что не может назвать конкретный месяц в связи с тем, что речь идет о «движущейся цели».

В конце марта Бюджетное управление конгресса прогнозировало, что Соединенные Штаты не смогут выполнить обязательства по части своего долга, если конгресс не примет меры по повышению лимита. Так называемая дата X, вероятно, наступит в августе или сентябре, посчитали в ведомстве.

В понедельник, 9 июня, Бюджетное управление обнародовало обновленный прогноз , согласно которому предельный объем государственных заимствований может быть исчерпан в середине августа.

В марте в конгрессе предупреждали, что дефицит бюджета США в ближайшие годы превзойдет показатели, достигнутые после Второй мировой войны. В управлении считают, что в 2029-м финансовом году госдолг США превысит пик времен 1940-х годов и продолжит расти до 156% ВВП к 2055 году.