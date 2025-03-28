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Конгресс предупредил о росте госдолга США до максимума со Второй мировой

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Возвращение Трампа в Белый дом
К 2029 году госдолг США побьет антирекорд времен Второй мировой войны продолжит расти до 156% ВВП к 2055 году, предупредили в бюджетном управлении конгресса, и заявили о риске дефолта в августе или сентябре
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Дефицит бюджета США в ближайшие годы превзойдет показатели, достигнутые после Второй мировой войны, предупредило бюджетное управление конгресса. Об этом сообщает Financial Times.

В управлении считают, что в 2029 финансовом году госдолг США превысит пик времен 1940-х годов и продолжит расти до 156% ВВП к 2055 году.

Прогноз был обнародован через несколько дней после того, как рейтинговое агентство Moody's предупредило, что торговые пошлины, которые вводит президент Дональд Трамп, могут помешать способности страны справляться с растущей долговой нагрузкой и более высокими процентными ставками.

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Инвестиции
Фото:Shutterstock

Растущий долг «замедлит экономический рост, увеличит процентные выплаты иностранным держателям американского долга и создаст значительные риски для фискальных и экономических перспектив», указывают в управлении.

В ноябре 2024 года госдолг США перевалил за $36 трлн. Средний ВВП за 2024 финансовый год составил $28,83 трлн при долге США в размере $35,46 трлн. В результате отношение долга к ВВП составило 123%.

В бюджетном управлении предполагают, что Соединенные Штаты не смогут выполнить обязательства по части своего долга, если конгресс не примет меры по повышению лимита. Так называемая дата X, вероятно, наступит в августе или сентябре, считают в ведомстве.

Аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) предположили ранее, что дефолт по госдолгу может произойти между серединой июля и началом октября. К середине июля у США может закончиться наличность для оплаты счетов, допустили в центре. При экс-президенте Джо Байдене в июне 2023 года потолок госдолга временно отменили, ограничение действовало до начала 2025 года.

Законодатели в США неоднократно откладывали переговоры об увеличении лимита заимствований правительства до последней минуты, что вызвало потрясение на финансовых рынках, отмечает Reuters.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Госдолг США дефолт государственный долг Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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