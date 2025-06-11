 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СК возбудил уголовное дело об ударе ВСУ по поселку Марьино

Сюжет
Военная операция на Украине

СК возбудил уголовное дело об ударе ВСУ по поселку Марьино
Video

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по поселку Марьино Рыльского района Курской области, в результате которого пострадали трое детей, сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбудили по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

По данным следствия, вечером 10 июня беспилотники ВСУ сбросили не менее шести взрывных устройств на один из жилых домов поселка. В результате атаки трое детей получили ранения. Жилой дом получил существенные разрушения.

На стадион курской школы упали обломки дрона
Политика
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

Следователи допросили бабушку пострадавших детей, которая рассказала, что в момент сброса взрывных устройств дети находились в своей комнате. В результате взрыва на них обрушился потолок, все они получили ушибы головы.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что семилетняя девочка получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочное ранение лица и ушиб правого колена. Пострадали также два мальчика: у девятилетнего травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног.

По словам Хинштейна, беспилотники также повредили остекление марьинского Дома культуры, разрушили спортивный зал, повредили три квартиры и остекление санатория «Марьино».

Ранее, 9 июня, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ досугового центра в Рыльске. В результате атаки погиб мужчина, еще пять человек пострадали.

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Курская область Военная операция на Украине Александр Хинштейн СКР уголовное дело Украина Россия ВСУ беспилотники
Материалы по теме
В три района Курской области вернули электричество после атаки ВСУ
Политика
Дрон атаковал кафедральный собор в Рыльске
Политика
Из-за атаки ВСУ часть Курской области осталась без света
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
Инвестор польского футбольного клуба подавился и умер перед сделкой Спорт, 18:01
Соратник Тунберг рассказал о жестоком обращении с ней израильтян Политика, 18:00
Стратегии лидера: на ПМЭФ-2025 пройдет сессия о франчайзинге Франшизы, 17:59
В Польше гражданина задержали по подозрению в шпионаже в пользу России Политика, 17:56
«Авито» и РБК Франшизы проведут на ПМЭФ паблик-ток о франчайзинге Франшизы, 17:54
СК возбудил уголовное дело об ударе ВСУ по поселку Марьино Политика, 17:51
На заседании Совбеза оценили роль НЦ «Россия» в работе с молодежью Отрасли, 17:50
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Чернышенко пообещал подумать над льготами для проезда в детские лагеря Политика, 17:47
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
Какие технологии будут определять развитие финтеха Отрасли, 17:43
На Bohnams выставят крупнейшую коллекцию виски одного владельца Вино, 17:42
Правительство Туска преодолело вотум недоверия Политика, 17:41
23–25 июня 2025 года в Москве состоится форум «Примаковские чтения» Пресс-релиз, 17:40
ЦБ поднял курс доллара на июньские выходные выше ₽79 Инвестиции, 17:39