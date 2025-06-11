СК возбудил уголовное дело об ударе ВСУ по поселку Марьино

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по поселку Марьино Рыльского района Курской области, в результате которого пострадали трое детей, сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбудили по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

По данным следствия, вечером 10 июня беспилотники ВСУ сбросили не менее шести взрывных устройств на один из жилых домов поселка. В результате атаки трое детей получили ранения. Жилой дом получил существенные разрушения.

Следователи допросили бабушку пострадавших детей, которая рассказала, что в момент сброса взрывных устройств дети находились в своей комнате. В результате взрыва на них обрушился потолок, все они получили ушибы головы.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что семилетняя девочка получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочное ранение лица и ушиб правого колена. Пострадали также два мальчика: у девятилетнего травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног.

По словам Хинштейна, беспилотники также повредили остекление марьинского Дома культуры, разрушили спортивный зал, повредили три квартиры и остекление санатория «Марьино».



Ранее, 9 июня, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ досугового центра в Рыльске. В результате атаки погиб мужчина, еще пять человек пострадали.