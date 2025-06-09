СК возбудил дело о теракте после обстрела досугового центра в Рыльске
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела культурно-досугового центра в Рыльске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее 9 июня ВСУ, как уточнили в СК, целенаправленно обстреляли реактивной системой залпового огня культурно-досуговый центр им. Д. Гранина в селе Пригородняя Слободка в Рыльском районе Курской области. На месте трагедии обнаружили фрагменты ракеты М142 HIMARS.
В результате атаки на центр Гранина погиб мужчина, пострадали еще пять человек, здание полностью разрушено. Главное военное следственное управление СК возбудило дело о теракте — п. «б» ч. 3 ст. 205 УК России. Причастным к удару по Рыльску, которых устанавливает следствие, грозит до 20 лет лишения свободы.
При атаке на культурный центр в Рыльске погиб 64-летний мужчина. Пострадали еще пять человек: трое мужчин — главный инженер и два сторожа — получили осколочные ранения, ушибы и переломы, у двух женщин контузия. Их госпитализировали. Из-за нанесенного удара крыша центра загорелась, площадь пожара составила порядка 400 кв. м.
До этого, 5 июня, в результате ракетного удара по Рыльску погибла 32-летняя мать троих детей, шесть человек пострадали. СК тогда возбудил уголовное дело о теракте, посчитав, что украинские военные прицельно ударили ракетами по жилым домам приграничного района.
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