Трамп приказал создать в Гуантанамо места для нелегалов

Трамп заявил, что в Гуантанамо есть 30 тыс. мест, где можно разместить задержанных нелегалов. Он поручил расширить вместимость тюрьмы «до полной загрузки» для содержания «особо важных» преступников-иностранцев

Президент США Дональд Трамп поручил министрам обороны и внутренней безопасности предпринять меры для расширения деятельности Центра по работе с мигрантами в тюрьме на территории американской военно-морской базы в заливе Гуантанамо «до полной загрузки». Распоряжение опубликовано на сайте Белого дома.

Решение принято, чтобы «предоставить дополнительные помещения для содержания под стражей особо важных иностранцев-преступников, незаконно находящихся в Соединенных Штатах, и для удовлетворения сопутствующих потребностей иммиграционной службы, определенных Министерством обороны и Министерством внутренней безопасности».

«Этот меморандум издан для того, чтобы остановить вторжение на границу, ликвидировать преступные картели и восстановить национальный суверенитет», — говорится в документе.

Также Трамп подписал так называемый «Закон Лейкен Райли», который в частности требует заключать под стражу иностранцев, если им в США предъявлены обвинения в краже «и по другим предлогам».

Закон назван в честь студентки, убитой в феврале 2024 года в штате Джорджия нелегальным мигрантом из Венесуэлы Хосе Ибаррой, которого Трамп называл членом банды. Ибарра запрашивал убежище в США и содержался в центре для мигрантов, однако его оттуда отпустили из-за дефицита мест. До убийства он задерживался за другие преступления. За убийство мужчину приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

«Большинство людей даже не знают об этом. У нас есть 30 000 коек в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу. Это немедленно удвоит наши возможности», — заявил незадолго до подписания закона Трамп (цитата по CNN).

Управление СИЗО для мигрантов в Гуантанамо будет контролироваться иммиграционными и таможенными властями. «Царь границы» Том Хоман сообщил, что для этого расширят уже существующие центры для мигрантов, а следить за созданием нового будет следить центр для мигрантов, расположенный в Майями, штат Флорида.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что под арестом в Гуантанамо могут оказаться «худшие из худших». Шеф Пентагона Пит Хегсет в эфире Fox News заверил, что задержанные нелегалы не будут содержаться вместе с подозреваемыми в терроризме, которые находятся в тюрьме. Он предположил, что целью центра будет «временный транзит» на время оформления документов о депортации. Хегсет отметил, что для увеличения вместимости Гуантанамо на 6 тыс. мест можно использовать поле для гольфа.

Тюрьме на военной базе Гуантанамо предназначена для содержания международных террористов. Ее открыл президент США Джордж Буш в 2002 году, после терактов 11 сентября 2001 года. В 2003 году в Гуантанамо содержались почти 700 человек, в 2021 году их количество сократилось до 39. В начале января Пентагон сообщил, что там остаются 15 человек. Тюрьму неоднократно пытались закрыть, но она остается действующей.