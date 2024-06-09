Мединский предложил передать сотрудникам СБУ его учебник по истории
Помощник президента России Владимир Мединский после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) завела против него уголовное дело, предложил направить ее сотрудникам учебник по истории своего авторства.
«Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему. Поэтому я с большим воодушевлением это воспринял», — сказал он «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее СБУ завела дела против Мединского, а также ректора МГИМО Анатолия Торкунова, выступившего соавторам нового учебника по истории России для 10–11 классов. В службе считают, что авторы «сфальсифицировали исторические события по становлению украинской государственности», а авторы выступили в поддержку боевых действий на Украине.
В августе 2023 года в Москве показали обновленный учебник истории для старшеклассников. В новом учебнике полностью переработан и переписан раздел, посвященный новейшей истории, начиная с 70-х годов XX века до наших дней, а также добавлен раздел про военную операцию на Украине. В конце октября Торкунов сообщил РБК, что в пособие внесли более 100 правок.
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