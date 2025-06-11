 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве лжеэлектрики продавали услуги фирмы-двойника по завышенным ценам

В Москве лжеэлектрики продавали услуги фирмы-двойника по завышенным ценам
Video

Мошенники в Москве создали фирму — двойника официального поставщика электричества и продавали некачественные услуги по завышенным ценам, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сначала они звонили гражданам и убеждали в необходимости срочно поменять электрооборудование.

«Под видом специалистов энергетической компании приходили участники группы и меняли исправное оборудование на дешевые некачественные аналоги. При этом требовали оплатить работу по высоким тарифам», — написала Волк в своем телеграм-канале.

Как она уточнила, от действий мошенников пострадали сотни москвичей, при этом многие из жертв — пенсионеры. Ущерб, по данным Волк, «исчисляется миллионами рублей».

Полиция задержала 12 злоумышленников из шести регионов России, их доставили в Москву; всем предъявили обвинение. Следователи завели уголовные дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье — десять лет лишения свободы.

Троих предполагаемых организаторов отправили под домашний арест, еще девяти избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мошенники украли 700 млн руб. на нефтяных госконтрактах
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Накануне Волк рассказала, что в Казани мошенники украли 700 млн руб. на нефтяных госконтрактах. Они использовали реквизиты подконтрольных организаций, чтобы заключить 485 госконтрактов о поставке нефтепродуктов в бюджетные учреждения более чем 30 регионов России. Обязательство перед заказчиками злоумышленники не выполняли.

Полицейские задержали двух подозреваемых. На них завели уголовные дела по чч. 3 и 4 ст. 159 УК России, которые предусматривают лишение свободы до шести и десяти лет соответственно.

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Москва мошенники Ирина Волк
Материалы по теме
Мошенники украли 700 млн руб. на нефтяных госконтрактах
Общество
МВД предупредило о схемах мошенников с «выплатами» в честь Дня России
Общество
Роскачество сообщило о мошеннических розыгрышах в Telegram ко Дню России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
МИД ответил на обращение Узбекистана по поводу отношения к мигрантам Политика, 11:56
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
Директора филиала Россельхозбанка задержали за операции на €2,4 млн Общество, 11:36
Курс биткоина повторил попытку роста. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:33
Чем Казахстан удивит предпринимателя: бюрократия, кадры и нетворкингПодписка на РБК, 11:27
Мошенники научились похищать деньги под видом школьных психологов Общество, 11:25
В Москве лжеэлектрики продавали услуги фирмы-двойника по завышенным ценам Общество, 11:24
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В приграничье Брянской области появятся свободные экономические зоны Политика, 11:13
Spiegel назвал два препятствия для санкций против России Политика, 11:12
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Дефицит людей на всех уровнях: что происходит на рынке труда в логистикеПодписка на РБК, 10:59
Запуск Crew Dragon с коммерческим экипажем отменили из-за утечки топлива Общество, 10:58
Следствие попросило отправить Шлосберга под домашний арест Политика, 10:54
В Шебекино от атаки FPV-дрона на предприятие пострадали шесть человек Политика, 10:52