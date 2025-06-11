В Москве лжеэлектрики продавали услуги фирмы-двойника по завышенным ценам

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Мошенники в Москве создали фирму — двойника официального поставщика электричества и продавали некачественные услуги по завышенным ценам, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сначала они звонили гражданам и убеждали в необходимости срочно поменять электрооборудование.

«Под видом специалистов энергетической компании приходили участники группы и меняли исправное оборудование на дешевые некачественные аналоги. При этом требовали оплатить работу по высоким тарифам», — написала Волк в своем телеграм-канале.

Как она уточнила, от действий мошенников пострадали сотни москвичей, при этом многие из жертв — пенсионеры. Ущерб, по данным Волк, «исчисляется миллионами рублей».

Полиция задержала 12 злоумышленников из шести регионов России, их доставили в Москву; всем предъявили обвинение. Следователи завели уголовные дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье — десять лет лишения свободы.

Троих предполагаемых организаторов отправили под домашний арест, еще девяти избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне Волк рассказала, что в Казани мошенники украли 700 млн руб. на нефтяных госконтрактах. Они использовали реквизиты подконтрольных организаций, чтобы заключить 485 госконтрактов о поставке нефтепродуктов в бюджетные учреждения более чем 30 регионов России. Обязательство перед заказчиками злоумышленники не выполняли.

Полицейские задержали двух подозреваемых. На них завели уголовные дела по чч. 3 и 4 ст. 159 УК России, которые предусматривают лишение свободы до шести и десяти лет соответственно.