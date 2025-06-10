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Мошенники украли 700 млн руб. на нефтяных госконтрактах

Волк: мошенники украли 700 млн руб. на нефтяных госконтрактах
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани возбудили 22 уголовных дела о краже 700 млн руб. на нефтяных государственных контрактах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Следствие считает, что мошенники использовали реквизиты подконтрольных организаций, чтобы заключить 485 госконтрактов о поставке нефтепродуктов в бюджетные учреждения более чем 30 регионов России. Общая сумма поставок — 700 млн руб. Обязательство перед заказчиками злоумышленники не выполняли.

Полицейские задержали двух подозреваемых. Одному из них избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, другого — отправили под стражу.

Следственное управление УМВД России по Казани возбудило 22 уголовных дела о мошенничестве по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Они предусматривают лишение свободы до шести и десяти лет соответственно.

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В мае с 39-летнего жителя Прикамья взыскали 85 тыс. руб. Обвиняемый сделал врезку в магистральный нефтепровод и за ночь украл более 13 т нефти, после чего вывез сырье. Нефть он планировал продать по теневым схемам, однако похитителя поймали с поличным.

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Теги
Полина Дуганова
Ирина Волк мошенники кража госконтракты
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