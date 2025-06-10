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Как защититься от мошенников ,  
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МВД предупредило о схемах мошенников с «выплатами» в честь Дня России

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Как защититься от мошенников
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Мошенники начали делать фальшивые рассылки о государственных выплатах в честь Дня России, сообщила киберполиция.

«Фишинговые рассылки о липовых государственных выплатах в мессенджерах уже фиксируются. <...> Чтобы не испортить праздник — будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты спрогнозировали дипфейки и мошенничество в сфере отдыха и туризма.

Министерство порекомендовало проверять информацию на официальных сайтах госорганов или компаний, никому не называть личную информацию и коды авторизации, избегать подозрительных ссылок и вложений из неожиданных сообщений, а также приобретения авиабилетов или туров у неизвестных туристических компаний или физических лиц.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне, 9 июня, интернет-аналитик и эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс сообщила «Известиям», что в ближайшее время ожидаются новые схемы, связанные с криптовалютами, широкое применение искусственного интеллекта для создания аудио- и видеоматериалов, имитирующих голоса и образы официальных лиц или известных личностей, которые будут анонсировать мнимые государственные выплаты, праздничные акции или лотереи.

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Дарья Лебедева
мошенник фишинг День России мессенджеры МВД
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