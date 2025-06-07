Роскачество сообщило о мошеннических розыгрышах в Telegram ко Дню России
В преддверии Дня России выросла активность телеграм-ботов, предлагающих пользователям поучаствовать в государственных «розыгрышах» перед праздником, сообщили РБК в пресс-службе Роскачества.
Для участия в «розыгрыше» боты запрашивают у пользователей их абонентские номера, а затем под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, полученный в сообщении или в Telegram.
«Ввод кода дает злоумышленникам полный контроль над аккаунтом, позволяя им рассылать спам, распространять вредоносное ПО и даже обманывать друзей и знакомых жертвы», — предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Телеграм-боты, заманивающие пользователей «обещаниями крупных денежных призов», распространяются по различным каналам, включая спам-рассылки и рекламу в социальных сетях.
Эксперт посоветовал пользователям не переходить по подозрительным ссылкам и не участвовать в «сомнительных розыгрышах». Для дополнительной защиты Кузьменко рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию в настройках Telegram.
Ранее МВД начало блокировать номера абонентов за сдачу аккаунтов мошенникам. По словам представителя ведомства Ирины Волк, иностранные преступники все чаще используют для звонков россиянам арендованные аккаунты в «популярном сервисе мгновенного обмена сообщениями». МВД уже направило операторам связи постановления о приостановке услуг для более чем 4,5 тыс. абонентских номеров.
Волк также напомнила, что сдача аккаунтов в аренду может быть квалифицирована как соучастие в преступлении.
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