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Запуск Crew Dragon с коммерческим экипажем отменили из-за утечки топлива

Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

Запуск корабля SpaceX Crew Dragon с коммерческим экипажем отменили из-за утечки топлива, сообщает американское космическое агентство NASA. Полет перенесли, а SpaceX дали время, чтобы устранить неполадки.

Космические компании Axiom Space и SpaceX запланировали ранее полет на 11 июня, но в день запуска NASA, при участии которого туристов должны были отправить на орбиту, сообщило об утечке жидкого кислорода. Ее обнаружили в ракете-носителе Falcon 9 после статических испытаний.

Экипаж под командованием экс-астронавта NASA должен отправиться на многоразовом корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС). Состыковаться с ней участники миссии должны были 12 июня.

Crew Dragon — многоразовый пилотируемый космический корабль, предназначенный для транспортировки астронавтов и грузов к МКС. Его разработала компания SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску. Корабль стал первым частным космическим аппаратом, доставившим астронавтов на околоземную орбиту.

Миссия Axiom 4, в рамках которой планировался полет, стала в том числе результатом сотрудничества NASA и индийской космической организации ISRO, о чем ранее договорились американский президент Дональд Трамп и индийский премьер Нарендра Моди. Один из членов экипажа — индийский пилот-астронавт. Его полет, как и полет специалистов из Польши и Венгрии, которые тоже участвуют в миссии, станет первым за более чем 40 лет пилотируемым запуском, который проспонсировали правительства стран этих космонавтов.

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В марте NASA отложило запуск Crew Dragon, на котором российский космонавт Кирилл Песков должен был отправиться на борт МКС. Причины отмены запуска корабля агентство не назвало. Помимо Пескова на МКС должны были полететь американские астронавты Энн МакКлейн и Николь Айерс и японский астронавт Такуя Ониси.

В июне на фоне конфликта Трампа и Маска последний объявил о прекращении использования корабля Dragon. Тогда американский лидер допустил отзыв всех госконтрактов миллиардера — вывод из эксплуатации кораблей Crew Dragon (кроме них к МКС сейчас летают только «Союзы») стал реакцией на такую угрозу. Однако позднее Маск передумал отзывать корабли Dragon.

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Полина Дуганова
NASA Crew Dragon космос МКС Илон Маск космический корабль
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