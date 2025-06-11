Запуск Crew Dragon с коммерческим экипажем отменили из-за утечки топлива

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Запуск корабля SpaceX Crew Dragon с коммерческим экипажем отменили из-за утечки топлива, сообщает американское космическое агентство NASA. Полет перенесли, а SpaceX дали время, чтобы устранить неполадки.



Космические компании Axiom Space и SpaceX запланировали ранее полет на 11 июня, но в день запуска NASA, при участии которого туристов должны были отправить на орбиту, сообщило об утечке жидкого кислорода. Ее обнаружили в ракете-носителе Falcon 9 после статических испытаний.

Экипаж под командованием экс-астронавта NASA должен отправиться на многоразовом корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС). Состыковаться с ней участники миссии должны были 12 июня.

Crew Dragon — многоразовый пилотируемый космический корабль, предназначенный для транспортировки астронавтов и грузов к МКС. Его разработала компания SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску. Корабль стал первым частным космическим аппаратом, доставившим астронавтов на околоземную орбиту.

Миссия Axiom 4, в рамках которой планировался полет, стала в том числе результатом сотрудничества NASA и индийской космической организации ISRO, о чем ранее договорились американский президент Дональд Трамп и индийский премьер Нарендра Моди. Один из членов экипажа — индийский пилот-астронавт. Его полет, как и полет специалистов из Польши и Венгрии, которые тоже участвуют в миссии, станет первым за более чем 40 лет пилотируемым запуском, который проспонсировали правительства стран этих космонавтов.

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