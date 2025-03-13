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Технологии и медиа ,  
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США отложили пуск космического корабля Crew Dragon с россиянином на борту

В США отложили запуск корабля Crew Dragon, на котором на МКС должен был отправиться россиянин Кирилл Песков, сообщил Роскосмос.

«Запланированный на сегодня запуск к Международной космической станции пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем Crew-10 отложен», — говорится в сообщении.

Помимо Пескова, на МКС должны были полететь американские астронавты Энн МакКлейн и Николь Айерс и японский астронавт Такуя Ониси.

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