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Технологии и медиа ,  
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Scientific American узнало о подготовке NASA к похоронам в космосе

Scientific American: NASA готовится хоронить астронавтов в космосе
NASA готовится к возможным смертям за пределами Земли и МКС, так как запланированные миссии выходят за пределы околоземной орбиты, рассказал патологоанатом Питер Каммингс. Астронавты не умирали по естественным причинам в космосе
Вид на Землю&nbsp;с поверхности Луны
Вид на Землю с поверхности Луны (Фото: NASA / Global Look Press)

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится к возможным смертям за пределами Земли и Международной космической станции (МКС) — во время выходов в открытый космос, на Луне или в дальнем космосе, сообщил в колонке для журнала Scientific American американский патологоанатом и нейропатолог Питер Каммингс.

«Ни один астронавт никогда не умирал от естественных причин за пределами Земли, — заявил он. — Но запланированные миссии становятся все длиннее, а их цели выходят за пределы низкой околоземной орбиты. И астронавты NASA становятся старше. Их средний возраст сейчас составляет около 50 лет».

NASA продлило очередной цикл отбора астронавтов, в том числе для привлечения более молодых членов экипажа, способных справиться с будущими длительными миссиями, отмечает Каммингс. По его словам, если бы сегодня кто-то умер на борту МКС, его бы поместили в герметичный контейнер, представляющий собой «модифицированную версию военного мешка для трупов» с функцией охлаждения, устранения запахов и влагопоглощения, и разместили в негерметичной зоне в ожидании возвращения на Землю. Срок службы некоторых контейнеров превышал 40 дней, NASA также испытало их с помощью сброса с высоты 5,8 м, сымитировав жесткую посадку, сообщил патологоанатом.

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Технологии и медиа
Фото:Andy Rivkin / APL / NASA / ESA / CSA / STScI
Теперь агентство готовится к возможным смертям за пределами МКС и Земли. «Если член экипажа погибает в космосе и его останки удается найти, то их соберут в специально разработанную ткань. Цель состоит не только в том, чтобы предотвратить загрязнение. Это еще и психологический аспект, способ сохранить достоинство. Из всех «лидерских» достижений, которых надеется добиться любое космическое агентство, первое в истории появление человеческого трупа в кадре спутниковой съемки не входит в их число», — отмечает эксперт.

Если потребуется захоронение на Луне или в дальнем космосе, данные о местонахождении тела занесут в специальный реестр и будут отслеживать, сказал он. Частью подготовки экипажей стали протоколы, связанные с проведением траурных мероприятий за пределами Земли. «Астронавтам поручат провести простую церемонию в память о погибшем, а затем они продолжат выполнение своей миссии», — рассказал Каммингс, добавив, что юридические полномочия в отношении останков сохранятся за страной, гражданином которой был усопший.

30 июня 1971 года экипаж космического корабля «Союз-11» — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев — погибли из-за разгерметизации во время возвращения на Землю. Целью их миссии была состыковка с первой в мире орбитальной станцией «Салют-1», ее расконсервация и проведение ряда научных исследований. Космонавты успешно справились с этими задачами. Разгерметизация «Союза-11» произошла из-за конструктивного недостатка на высоте около 100 км.

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