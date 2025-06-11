В центре Лос-Анджелеса объявили комендантский час

В центре Лос-Анджелеса введен комендантский час на фоне продолжающихся протестов против миграционной политики Трампа. Мэр города Карен Басс сообщила о разграблении 23 магазинов и вандализме на улицах

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В Лос-Анджелесе ввели комендантский час на фоне продолжающихся протестов против деятельности иммиграционной службы. Об этом сообщает CBS News.

Ограничения начнут действовать во вторник 10 июня с 20:00 (06:00 мск 11 июня) и продлятся до утра среды. Комендантский час охватит одну квадратную милю в центре города (около 2,6 кв. км — РБК).

По словам мэра города Карен Басс, в результате протестов пострадали десятки объектов городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось о разграблении 23 торговых точек в центре города. Власти усилили меры безопасности на фоне роста числа инцидентов.

Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 6 июня после рейда федеральных агентов против нелегальных мигрантов, в ходе которого были задержаны 44 человека. В ответ на протесты президент США Дональд Трамп направил в Калифорнию подразделения Национальной гвардии. Он заявил, что военные останутся в штате до тех пор, пока обстановка не станет безопасной.

Власти Калифорнии выступили против такого подхода. Губернатор штата Гэвин Ньюсом раскритиковал размещение военных и заявил о намерении подать в суд. Он подчеркнул, что использование армии внутри страны недопустимо.

Президент, в свою очередь, обвинил местные власти в недооценке масштабов протестов и недостаточной поддержке федеральных структур. Он также заявил, что присутствие Национальной гвардии позволило избежать серьезных разрушений. Кроме того, он поставил под сомнение компетентность губернатора и допустил возможность его задержания.