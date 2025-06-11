В центре Лос-Анджелеса объявили комендантский час
В Лос-Анджелесе ввели комендантский час на фоне продолжающихся протестов против деятельности иммиграционной службы. Об этом сообщает CBS News.
Ограничения начнут действовать во вторник 10 июня с 20:00 (06:00 мск 11 июня) и продлятся до утра среды. Комендантский час охватит одну квадратную милю в центре города (около 2,6 кв. км — РБК).
По словам мэра города Карен Басс, в результате протестов пострадали десятки объектов городской инфраструктуры.
Ранее сообщалось о разграблении 23 торговых точек в центре города. Власти усилили меры безопасности на фоне роста числа инцидентов.
Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 6 июня после рейда федеральных агентов против нелегальных мигрантов, в ходе которого были задержаны 44 человека. В ответ на протесты президент США Дональд Трамп направил в Калифорнию подразделения Национальной гвардии. Он заявил, что военные останутся в штате до тех пор, пока обстановка не станет безопасной.
Власти Калифорнии выступили против такого подхода. Губернатор штата Гэвин Ньюсом раскритиковал размещение военных и заявил о намерении подать в суд. Он подчеркнул, что использование армии внутри страны недопустимо.
Президент, в свою очередь, обвинил местные власти в недооценке масштабов протестов и недостаточной поддержке федеральных структур. Он также заявил, что присутствие Национальной гвардии позволило избежать серьезных разрушений. Кроме того, он поставил под сомнение компетентность губернатора и допустил возможность его задержания.
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