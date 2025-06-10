Трамп назвал условие вывода Нацгвардии из Калифорнии

Трамп пообещал вывести Нацгвардию из Калифорнии, когда там станет безопасно

Офицеры полиции Лос-Анджелеса на лошадях столкнулись с протестующими во время акций протеста после серии иммиграционных рейдов, 8 июня 2025 года в Лос-Анджелесе, США (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Отозвать Национальную гвардию из Калифорнии следует, когда в штате, где проходят беспорядки, станет вновь безопасно, заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, передает телеканал FOX 5 DC.

«Они будут там, пока не перестанет быть опасно <...> Когда перестанет быть опасно, они уйдут», — пообещал Трамп.

Беспорядки в Лос-Анджелесе продолжаются с 6 июня. Они начались после того, как федеральные агенты провели рейд против нелегальных мигрантов, в ходе которого задержали не менее 44 человек. В ответ местные жители начали акции протеста.

На второй день протестов Трамп объявил о вводе военных в город, назвав действия властей штата неэффективными.

По мнению Трампа, решение направить Национальную гвардию в Калифорнию позволило предотвратить разрушения в Лос-Анджелесе на фоне массовых беспорядков. Президент сообщил, что местные власти «недооценили ситуацию и не выразили благодарности» федеральным силам. Протесты он назвал «жестокими» и «спровоцированными».

Против решения Трампа выступили местные власти. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, американских военнослужащих не следует развертывать на территории США, чтобы они противостояли своим соотечественникам для «воплощения безумной фантазии президента-диктатора». Он также объявил, что подает в суд на Трампа.

Президент США в ответ пригрозил губернатору арестом. Трамп отметил, что ему нравится Ньюсом, «но он ужасно некомпетентен».