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Полиция назвала гражданство расстрелявшего школьников в Граце

Сотрудники полиции во время эвакуации детей из школы после стрельбы в Граце, Австрия, 10 июня 2025 года
Сотрудники полиции во время эвакуации детей из школы после стрельбы в Граце, Австрия, 10 июня 2025 года (Фото: Borut Zivulovic / Reuters)

В австрийском Граце подозреваемым в стрельбе в школе оказался 21-летний местный житель, он покончил с собой после совершения преступления, рассказали представители местной полиции, сообщает OE24.

«Предполагаемый преступник, по данным следствия, покончил с собой в туалете. Им оказался 21-летний австриец, проживавший под Грацем», — заявили представители МВД.

Появились кадры из школы в австрийском Граце, где произошла стрельба
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По данным полиции, преступник использовал две единицы стрелкового оружия — их нашли на месте. Подозреваемый мог приобрести их легально, пояснили в ведомстве.

Стрельба произошла в школе Граца утром 10 июня. В результате погибли десять человек, 28 ранены. Среди погибших — учащиеся и один взрослый.

По данным Kurier, беспорядочный огонь в двух классах открыл бывший ученик, вооруженный пистолетом и длинноствольным ружьем.

По одной из версий, во время учебы в прошлом стрелок был жертвой буллинга со стороны одноклассников.

В Австрии объявили трехдневный национальный траур в связи со стрельбой.

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Теги
Полина Минаева
стрельба Австрия стрельба в школе происшествия
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