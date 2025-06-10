В Австрии объявлен трехдневный траур в связи со стрельбой в Граце

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

В Австрии объявили трехдневный национальный траур в связи со стрельбой в школе Граца. Об этом заявил канцлер страны Кристиан Штокер, пишет австрийская газета Oe24.

Штокер объявил об этом на пресс-конференции и назвал произошедшее «национальной трагедией». Кроме трех дней траура, 11 июня в 10:00 будет объявлена общенациональная минута молчания. Австрийский флаг будет приспущен на всех общественных зданиях, а также будет приостановлено проведение мероприятий в Штирии.

10 июня в городе Грац в Австрии произошла стрельба в школе. В результате погибли десять человек, 28 ранены. Среди погибших — учащиеся и один взрослый.

По данным Kurier, беспорядочный огонь в двух классах открыл бывший ученик, вооруженный пистолетом и длинноствольным ружьем (предположительно, дробовиком). После этого он покончил с собой в туалете.

По одной из версий, во время учебы в прошлом стрелок был жертвой буллинга со стороны одноклассников.

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