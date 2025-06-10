 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Австрии объявлен трехдневный траур в связи со стрельбой в Граце

Фото: Borut Zivulovic / Reuters
Фото: Borut Zivulovic / Reuters

В Австрии объявили трехдневный национальный траур в связи со стрельбой в школе Граца. Об этом заявил канцлер страны Кристиан Штокер, пишет австрийская газета Oe24.

Штокер объявил об этом на пресс-конференции и назвал произошедшее «национальной трагедией». Кроме трех дней траура, 11 июня в 10:00 будет объявлена общенациональная минута молчания. Австрийский флаг будет приспущен на всех общественных зданиях, а также будет приостановлено проведение мероприятий в Штирии.

Появились кадры из школы в австрийском Граце, где произошла стрельба
Общество

10 июня в городе Грац в Австрии произошла стрельба в школе. В результате погибли десять человек, 28 ранены. Среди погибших — учащиеся и один взрослый.

По данным Kurier, беспорядочный огонь в двух классах открыл бывший ученик, вооруженный пистолетом и длинноствольным ружьем (предположительно, дробовиком). После этого он покончил с собой в туалете.

По одной из версий, во время учебы в прошлом стрелок был жертвой буллинга со стороны одноклассников.

В Австрии объявлен трехдневный траур в связи со стрельбой в Граце
Video

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Австрия стрельба в школе траур
Материалы по теме
В австрийском Граце выросло число раненых при стрельбе в школе
Общество
Появились кадры из школы в австрийском Граце, где произошла стрельба
Общество
Около десяти человек погибли при стрельбе в школе в австрийском Граце
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
ГД во втором чтении одобрила законопроект о расселении граждан по КРТ Недвижимость, 17:34
Захарова рассказала о приготовленном для Маска подарке «от художников» Политика, 17:33
Колумбийского наемника осудили на 28 лет за вторжение в Курскую область Политика, 17:30
Биржевой курс юаня обновил минимум за два года Инвестиции, 17:22
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Бизнесмен и экс-кандидат в президенты предложил Маску создать свою партию Политика, 17:16
Мошенники украли 700 млн руб. на нефтяных госконтрактах Общество, 17:15
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В Австрии объявлен трехдневный траур в связи со стрельбой в Граце Политика, 17:12
Россия и Украина провели новый обмен пленными по Стамбульскому соглашению⁠ Политика, 17:11
ВТБ решил снизить ставки по рыночной ипотеке Финансы, 17:08
В список террористов внесли подозреваемого в атаке на военные аэродромы Политика, 17:08
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек» и «Движения первых» Политика, 16:58
Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных для ввода сил в Закарпатье Политика, 16:56