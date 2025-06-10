Около десяти человек погибли при стрельбе в школе в австрийском Граце
В городе Грац на юго-востоке Австрии произошла стрельба в школе, погибли по меньшей мере пять человек, есть раненые, сообщают Kronen Zeitung и Kurier.
Позднее Kronen Zeitung сообщила, что число погибших выросло до восьми, число раненых достигло «двузначного числа». По данным издания, жертвы есть и среди учеников, и среди учителей. Heute сообщает о девяти погибших, а Kurier — о десяти.
МВД заявило Der Standard, что есть несколько погибших, но не уточнило их число.
По предварительным данным, нападавший тоже мертв. Kurier пишет, что это был ученик школы, он покончил с собой. По информации издания, стрелок открыл огонь в двух классах. Heute сообщила, что он совершил суицид в туалете учреждения. Kronen Zeitung указывает, что он был жертвой издевательств. Издания пишут, что у него мог быть сообщник.
Полиция земли Штирия, столицей которой является Грац, подтвердила в Х проведение операции в федеральной высшей школе-гимназии (BORG) на Драйершютценгассе. В здании были слышны выстрелы. К операции привлекли спецназ «Кобра» и вертолет.
Около 12:30 мск полиция сообщила, что ситуация в школе безопасна, находившихся там людей эвакуировали.
В феврале в результате стрельбы в школе для детей и взрослых в шведском городе Эребру погибли 11 человек, в том числе и злоумышленник. Стрелком оказался бывший ученик, 35-летний Рикард Андерссон. Полиция описала его как «замкнутого человека с давними психическими расстройствами и нестабильным финансовым положением». Во время стрельбы он покончил с собой.
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