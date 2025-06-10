Появились кадры из школы в австрийском Граце, где произошла стрельба

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В городе Грац в Австрии произошла стрельба в школе, погибли десять человек, сообщает Der Standard со ссылкой на мэра города Эльке Кар.

Среди погибших — учащиеся и один взрослый, а также сам стрелок, бывший ученик школы. Есть и пострадавшие, их число не уточнялось.

Появились кадры из класса школы во время стрельбы — на фоне звучат выстрелы.