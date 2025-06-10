Появились кадры из школы в австрийском Граце, где произошла стрельба
В городе Грац в Австрии произошла стрельба в школе, погибли десять человек, сообщает Der Standard со ссылкой на мэра города Эльке Кар.
Среди погибших — учащиеся и один взрослый, а также сам стрелок, бывший ученик школы. Есть и пострадавшие, их число не уточнялось.
Появились кадры из класса школы во время стрельбы — на фоне звучат выстрелы.
Читайте РБК в Telegram.
ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце
К Льву Шлосбергу пришли с обыском
Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском
Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото
Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео
Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном
Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео
Калифорния подала в суд на Трампа
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн
Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов