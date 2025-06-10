 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Появились кадры из школы в австрийском Граце, где произошла стрельба

Появились кадры из школы в австрийском Граце, где произошла стрельба
Video

В городе Грац в Австрии произошла стрельба в школе, погибли десять человек, сообщает Der Standard со ссылкой на мэра города Эльке Кар.

Среди погибших — учащиеся и один взрослый, а также сам стрелок, бывший ученик школы. Есть и пострадавшие, их число не уточнялось.

Появились кадры из класса школы во время стрельбы — на фоне звучат выстрелы.

Около десяти человек погибли при стрельбе в школе в австрийском Граце
Общество
Фото:Georges Schneider / photonews.at / Global Look Press

Читайте РБК в Telegram.

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

К Льву Шлосбергу пришли с обыском

Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском

Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото

Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Австрия стрельба в школе
Материалы по теме
Около десяти человек погибли при стрельбе в школе в австрийском Граце
Общество
В Колумбии при стрельбе ранили кандидата в президенты
Политика
В торговом центре в Коннектикуте произошла стрельба
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
Выбросившую младенца из окна несовершеннолетнюю отпустили из зала суда Общество, 14:28
В Крыму объявили ракетную опасность Политика, 14:23
FT узнала, на что будет нацелен новый пакет санкций ЕС против России Политика, 14:19
В работе ChatGPT произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 14:15
Производитель Jack Daniel’s связал спад продаж с «Оземпиком» и молодежью Вино, 14:12
Кубок Новгородской области по теннису весом 12 кг украли с соревнований Спорт, 14:11
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Суд арестовал мэра Красноярска по делу о взятке в ₽180 млн Политика, 13:59
От диктора до IT-инженера: как метро создает и привлекает кадры сегодня Тренды, 13:57
Один человек погиб при ударе ВСУ по минимаркету на заправке в Белгороде Политика, 13:55
Бизнес назвал правительству недостатки законопроекта о «российской полке» Бизнес, 13:49
Кремль назвал лауреатов Государственных премий за 2024 год Общество, 13:47
Появились кадры из школы в австрийском Граце, где произошла стрельба Общество, 13:38
Абрамович заявил, что больше никогда не купит футбольный клуб Спорт, 13:34