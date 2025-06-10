Захарова рассказала о приготовленном для Маска подарке «от художников»
В Москве на «Форуме будущего 2050» официальный представитель МИДа Мария Захарова передаст отцу американского миллиардера Илона Маска, бизнесмену Эрролу Маску подарок, сообщает «РИА Новости».
«Есть у меня для упомянутого человека [Эррола Маска] один небольшой подарок. <...> Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь, и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию», — поделилась на полях форума Захарова.
При этом дипломат не уточнила, кому именно предназначен подарок — Эрролу Маску или его сыну.
Эррол Маск прилетел в Москву 7 июня для участия в «Форуме будущего 2050» на площадке московского учебно-образовательного кластера «Ломоносов». На сайте форума Маск-старший представлен среди спикеров мероприятия как «инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями».
Маск-старший рассказал, что в США и в Европе его отговаривали от визита в Москву, говоря, что «это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь». Он призвал «положить конец бреду, который на Западе распространяют» про Россию, и раскритиковал восприятие страны прессой в США.
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