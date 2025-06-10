 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова рассказала о приготовленном для Маска подарке «от художников»

Эррол&nbsp;Маск
Эррол Маск (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

В Москве на «Форуме будущего 2050» официальный представитель МИДа Мария Захарова передаст отцу американского миллиардера Илона Маска, бизнесмену Эрролу Маску подарок, сообщает «РИА Новости».

«Есть у меня для упомянутого человека [Эррола Маска] один небольшой подарок. <...> Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь, и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию», — поделилась на полях форума Захарова.

При этом дипломат не уточнила, кому именно предназначен подарок — Эрролу Маску или его сыну.

Прибывший в Россию отец Маска захотел поучиться лидерству у Путина
Политика
Эррол Маск

Эррол Маск прилетел в Москву 7 июня для участия в «Форуме будущего 2050» на площадке московского учебно-образовательного кластера «Ломоносов». На сайте форума Маск-старший представлен среди спикеров мероприятия как «инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями».

Маск-старший рассказал, что в США и в Европе его отговаривали от визита в Москву, говоря, что «это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь». Он призвал «положить конец бреду, который на Западе распространяют» про Россию, и раскритиковал восприятие страны прессой в США.

Читайте РБК в Telegram.

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

К Льву Шлосбергу пришли с обыском

Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском

Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото

Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Мария Захарова МИД Илон Маск Москва США Россия
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Бизнесмен и экс-кандидат в президенты предложил Маску создать свою партию
Политика
Отец Маска заявил о ПТСР у сына из-за работы в Белом доме
Политика
NYT назвала страну Латинской Америки, которая сказала Илону Маску «нет»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
60% крупнейших компаний США занялись блокчейн-проектами. Отчет Coinbase Крипто, 19:03
40% россиян не смогли сменить сотового оператора при попытке это сделать Тренды, 19:00
Власти Харьковской области расширили зону эвакуации Политика, 18:59
Госдума одобрила в первом чтении проект о льготах при дарении жилья Недвижимость, 18:59
У семьи главы представительства «России сегодня» в ФРГ изъяли паспорта Политика, 18:54
Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военными Политика, 18:53
Time посвятил обложку протестам против миграционной политики Трампа Политика, 18:44
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Дума приняла в первом чтении законопроект о «крестопаде» Политика, 18:44
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Белоруссией Спорт, 18:43
Axios рассказал, как Трамп может подавить беспорядки в США Политика, 18:42
Глава РФПИ объяснил санкции ЕС недовольством сближением России и США Политика, 18:40
Обновленные кроссоверы Li Auto 2025 года поступили к дилерам в России Авто, 18:37
Лондон введет санкции против израильских министров Политика, 18:22
Ректора Гатчинского университета задержали по делу о незаконной миграции Общество, 18:21