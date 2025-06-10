Захарова рассказала о приготовленном для Маска подарке «от художников»

Эррол Маск (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

В Москве на «Форуме будущего 2050» официальный представитель МИДа Мария Захарова передаст отцу американского миллиардера Илона Маска, бизнесмену Эрролу Маску подарок, сообщает «РИА Новости».

«Есть у меня для упомянутого человека [Эррола Маска] один небольшой подарок. <...> Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь, и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию», — поделилась на полях форума Захарова.

При этом дипломат не уточнила, кому именно предназначен подарок — Эрролу Маску или его сыну.

Эррол Маск прилетел в Москву 7 июня для участия в «Форуме будущего 2050» на площадке московского учебно-образовательного кластера «Ломоносов». На сайте форума Маск-старший представлен среди спикеров мероприятия как «инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями».

Маск-старший рассказал, что в США и в Европе его отговаривали от визита в Москву, говоря, что «это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь». Он призвал «положить конец бреду, который на Западе распространяют» про Россию, и раскритиковал восприятие страны прессой в США.