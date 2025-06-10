Все московские аэропорты приостановили свою работу

Все четыре аэропорта Москвы ограничили полеты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW), Домодедово (UUDD) и Жуковский (Раменское; UUBW) и Шереметьево (UUEE)», — написал он в своем телеграм-канале в 1:11 мск.

Аэропорты возобновили работу спустя полчаса, в 1:43 мск. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Московские аэропорты регулярно приостанавливают свою работу на фоне атаку украинских беспилотников. Так, ночью 8 июня во Внуково и Домодедово ограничения действовали около часа. Над Россией тогда за ночь сбили 61 дрон, из них девять — в столичном регионе.