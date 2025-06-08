Росавиация: во Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Во Внуково и Домодедово ограничения действовали около часа, а в аэропорту Калуги — всю ночь. Над Россией за ночь сбили 61 дрон, из них девять — в столичном регионе

В московских аэропортах Внуково и Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

О введении мер он объявил в 6:51 «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Во Внуково они действовали с 6:28 по 7:27, уточняется в телеграм-канале аэропорта. «В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов», — говорится в сообщении.

Также сняты ограничения в аэропорту Калуги Грабцево, сообщили в Росавиации. Они действовали с вечера 7 июня.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, с начала суток в столичном регионе сбили девять беспилотников. В Калужской области ПВО уничтожила девять БПЛА.

По данным Минобороны, всего над Россией перехватили и уничтожили 61 беспилотник.