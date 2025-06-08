В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты
В московских аэропортах Внуково и Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
О введении мер он объявил в 6:51 «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Во Внуково они действовали с 6:28 по 7:27, уточняется в телеграм-канале аэропорта. «В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов», — говорится в сообщении.
Также сняты ограничения в аэропорту Калуги Грабцево, сообщили в Росавиации. Они действовали с вечера 7 июня.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, с начала суток в столичном регионе сбили девять беспилотников. В Калужской области ПВО уничтожила девять БПЛА.
По данным Минобороны, всего над Россией перехватили и уничтожили 61 беспилотник.
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