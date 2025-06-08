В Домодедово и Жуковском ограничили полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Домодедово и Жуковском, сообщили в Росавиации.
Ограничения вводятся второй раз за сутки, до этого они действовали с 6:51 до 7:40 мск. Вместе с Домодедово и Жуковским тогда полеты ограничивали в аэропорту Калуги.
На фоне ограничений власти сообщали о попытках атак дронов на Москву и столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин с начала суток сообщил о десяти сбитых беспилотниках.
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