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Военная операция на Украине ,  
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В Домодедово и Жуковском ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Домодедово и Жуковском, сообщили в Росавиации.

Ограничения вводятся второй раз за сутки, до этого они действовали с 6:51 до 7:40 мск. Вместе с Домодедово и Жуковским тогда полеты ограничивали в аэропорту Калуги.

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На фоне ограничений власти сообщали о попытках атак дронов на Москву и столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин с начала суток сообщил о десяти сбитых беспилотниках.

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