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Политика ,  
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Макрон не исключил роспуск парламента в случае блокировки его работы

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не стремится к повторному роспуску Национального собрания, однако не исключает такую возможность, если оппозиция будет препятствовать работе парламента. Об этом Макрон сказал на пресс-конференции на полях конференции ООН по вопросам океанов в Ницце. Трансляция велась в аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.

«Я бы желал, чтобы нового роспуска не было. Но не в моей привычке лишать себя моих конституционных полномочий. Потому что, если политические партии поведут себя безответственно и решат заблокировать работу, возможно, я вновь окажусь в ситуации, когда мне придется прибегнуть к Конституции», — подчеркнул французский лидер.

Президент Франции имеет право распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) не чаще одного раза в год в соответствии со ст. 12 Конституции.

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Политика
Эмманюэль Макрон

Летом 2024 года Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов.

Решение было принято после оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент, на которых коалиция Besoin d`Europe, в которую входит партия Макрона «Ренессанс», уступила ультраправому «Национальному объединению». Президент назвал роспуск нижней палаты парламента серьезным шагом, принятым на фоне изменения политического ландшафта.

По итогам выборов ни одна политическая сила не получила большинства голосов, в результате чего в 2024 году во Франции сменилось четыре правительства.

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Плугина Ирина
Эмманюэль Макрон Франция Елисейский дворец парламент Франции
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
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