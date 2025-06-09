Дуров рассказал о времени, проведенном в одиночной камере во Франции

Павел Дуров (в центре) после освобождения из-под стражи в Париже, 29 августа 2024 (Фото: РИА Новости)

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о времени, проведенном в одиночной камере во Франции. По его словам, несмотря на изоляцию, ему удалось сохранить физическую форму и придерживаться рациона.

«Кажется, мне сделали исключение по питанию. Все было нормально. Я не ем мясо, не ем фастфуд, рыбы было достаточно», — сообщил Дуров.

Он отметил, что занимался физическими упражнениями в камере, несмотря на отсутствие спортзала: «Я мог делать 200 отжиманий, 200 приседаний утром, потом повторял подходы».

Дуров был задержан 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Власти Франции выдвинули против него обвинения в соучастии в администрировании цифровой платформы, использовавшейся для незаконных финансовых операций в составе организованной группы. Во Франции подобные действия могут караться лишением свободы на срок до десяти лет и штрафом до €500 тыс.

После допроса суд постановил отпустить предпринимателя под судебный контроль. Он был обязан внести залог в размере €5 млн, дважды в неделю являться в полицейский участок и не покидать территорию Франции.

Для поездок в другие страны он должен получить разрешение прокуратуры Парижа. В марте 2025 года Дурову разрешили съездить в Дубай, где он находился до 7 апреля. В мае главу Telegram не пустили в США для «переговоров с инвестиционными фондами». Надзорное ведомство назвало эту поездку «необязательной и неоправданной». Также Дурова не выпустили в Норвегию на «Форум свободы».